Im Elektrohaus Schlink werden dieser Tage Kindheitserinnerungen wach. „Schuld“ daran ist eine besondere Schaufensterdeko: ein über 60 Jahre alter Weihnachtsmann. Er stammt aus der ehemaligen Bären-Drogerie. Was es mit ihm auf sich hat.

Angekommen im Elektrohaus: Frank Schlink hat den über 60 Jahre alten Weihnachtmann, der einst das Schaufenster der Bären-Drogerie in Harzgerode schmückte, restaurieren lassen.

Harzgerode/MZ. - Er nickt mit dem Kopf; und Weihnachtslieder spielen: Alteingesessene Harzgeröder, die dieser Tage am Elektrohaus Schlink in der Münzstraße vorbeikommen, können im Schaufenster einen alten Bekannten wiederentdecken. Neben Lichterketten, Sternen und Schwibbogen hat ein über 60 Jahre alter Weihnachtsmann Marke Eigenbau Einzug gehalten. „Alle, die in Harzgerode aufgewachsen sind, kennen diesen Weihnachtsmann“, sagt Geschäftsinhaber Frank Schlink überzeugt.