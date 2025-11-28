weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Umzug von der Drogerie ins Elektrohaus: Besonderes Comeback: Wie ein alter Weihnachtsmann Erinnerungen in Harzgerode weckt

Im Elektrohaus Schlink werden dieser Tage Kindheitserinnerungen wach. „Schuld“ daran ist eine besondere Schaufensterdeko: ein über 60 Jahre alter Weihnachtsmann. Er stammt aus der ehemaligen Bären-Drogerie. Was es mit ihm auf sich hat.

Von Susanne Thon 28.11.2025, 14:48
Angekommen im Elektrohaus: Frank Schlink hat den über 60 Jahre alten Weihnachtmann, der einst das Schaufenster der Bären-Drogerie in Harzgerode schmückte, restaurieren lassen.
Angekommen im Elektrohaus: Frank Schlink hat den über 60 Jahre alten Weihnachtmann, der einst das Schaufenster der Bären-Drogerie in Harzgerode schmückte, restaurieren lassen. Foto: Susanne Thon

Harzgerode/MZ. - Er nickt mit dem Kopf; und Weihnachtslieder spielen: Alteingesessene Harzgeröder, die dieser Tage am Elektrohaus Schlink in der Münzstraße vorbeikommen, können im Schaufenster einen alten Bekannten wiederentdecken. Neben Lichterketten, Sternen und Schwibbogen hat ein über 60 Jahre alter Weihnachtsmann Marke Eigenbau Einzug gehalten. „Alle, die in Harzgerode aufgewachsen sind, kennen diesen Weihnachtsmann“, sagt Geschäftsinhaber Frank Schlink überzeugt.