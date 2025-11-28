Vollsperrung im Töpferwall für einen neuen Balkon - Umleitung wird in Bitterfeld eingerichtet

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Das hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben. Demnach wird im Zeitraum vom 1. bis voraussichtlich 5. Dezember der Töpferwall nach der Einmündung Niemegker Straße voll gesperrt. Hier kommt ein Kran zum Einsatz, damit am Haus Nummer 32 ein Balkon angebaut werden kann.

Für die Umleitungsstrecke wird die Einbahnstraßenregelung in der Burgstraße zwischen Einmündung Töpferwall/Ratswall/Niemegker Straße und Mühlstraße geändert. Eine Befahrung ist dann nur vom Kreuzungsbereich Ratswall/Niemegker Straße in Richtung Mühlstraße möglich, heißt es aus dem Rathaus. In der Gegenrichtung wird die Umleitung von der Mühlstraße über den Plan, Teichwall und Ratswall geführt.

Im Töpferwall entfällt die Einbahnstraßenregelung, er wird als Sackgasse ausgeschildert. Eine Befahrung ist hier vom Verkehrskreisel Mühlstraße bis zur Baustelle möglich.