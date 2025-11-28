Mehr Arbeitslose, aber auch mehr offene Stellen – klingt widersprüchlich? Im November zeigt sich genau dieses Bild im Landkreis Mansfeld-Südharz. Warum die Herbstbelebung ausbleibt und welche Branchen trotzdem dringend Fachkräfte suchen.

Mehr Arbeitslose, aber auch mehr offene Stellen – das ist die Joblage im November

Die Agentur für Arbeit hat die neuen Zahlen für den Arbeitsmarkt in Mansfeld-Südharz veröffentlicht.

Sangerhausen/MZ/bth - Im November waren 6.236 Frauen und Männer im Landkreis Mansfeld-Südharz von Arbeitslosigkeit betroffen. Damit ist die Zahl Arbeitslosen um 70 Personen zum Vormonat gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind gegenwärtig 217 Personen weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote steigt damit leicht auf 9,9 Prozent.