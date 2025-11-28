In einem Geschäft im City Carré hat es am Donnerstagabend gleich doppelt gebrannt. Unbekannte hatten in dem Geschäft mehrfach Pyrotechnik gezündet.

Magdeburg. - Am Donnerstagabend ist es zu zwei Bränden in einem Einzelhandelsgeschäft im Magdeburger City Carré gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete hatten Unbekannte Pyrotechnik in dem Geschäft gezündet.

Ein Zeuge hatte gegen 20.15 Uhr sowohl Polizei als auch Feuerwehr über ein Feuer in dem Geschäft informiert. Während die eintreffenden Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, räumte die Polizei wegen der starken Rauchentwicklung das Geschäft.

Laut der Polizei sei das Feuer durch das Zünden von Pyrotechnik in den Geschäftsräumen entstanden und habe sich auf dort gelagerte Ware ausgebreitet. Nach den Löscharbeiten sicherten die Beamten am Brandort Spure.

Drei Männer zündeten Pyrotechnik im City Carré

Im Zuge der Ermittlungen sei zudem bekannt geworden, dass sich kurz zuvor in einem anderen Bereich des Geschäfts ein ähnlicher Vorfall ereignet habe – jedoch ohne offene Flammen. In beiden Fällen seien drei bislang unbekannte männliche Personen beim Zünden von Pyrotechnik beobachtet worden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

ca. 15 bis 20 Jahren

„südländischer Phänotyp“

blaue (1x) und schwarze (2x) Jacke

schwarze Jogginghosen

Die Polizei habe Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Verletzte habe es nicht gegeben. Nach Abschluss der Löscharbeiten seien die Geschäftsräume wieder freigegeben worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Das Polizeirevier Magdeburg bittet um Hinweise unter dem Stichwort „Brand Kantstraße“ unter der Rufnummer 0391/5463295 oder über das E-Revier.