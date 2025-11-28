Der Friseursalon in Hohenmölsen-Werschen feiert Jubiläum. Wie Inhaberin und Mitarbeiterin durch Krisen gekommen sind und was sie in Zukunft vorhaben.

Sie nennen sich Dreamteam: Sandy Hirschfeld (links) mit ihrer Mitarbeiterin Kathleen Klühe

Werschen/MZ. - Auf die Frage, was sie in ihrem Friseursalon am liebsten macht, antwortet Sandy Hirschfeld sofort: „Die Langhaarkunden, die mag ich sehr gerne.“ Als Kind habe sie häufig einen Kurzhaarschnitt tragen müssen und deshalb falle ihr das Abschneiden von langen Haaren eher schwer. „Lieber Farbe und eine sichtbare Veränderung“, erklärt die Friseurmeisterin.