Die Stadt Halle steht vor einem Problem: Innerhalb weniger Jahre sollen tausende Kita-Plätze abgebaut werden. Der dadurch drohende Kahlschlag könnte allerdings auch etwas Gutes haben.

Wie Halle auf einen Schlag fast 2.000 Kita-Plätze abschaffen will

Halle (Saale)/MZ. - Halles Kita-Landschaft steht vor einem radikalen Wandel. In den nächsten Jahren werden wahrscheinlich tausende Plätze in Krippen und Kindergärten frei bleiben. Und weil es sich weder Stadt noch freie Träger leisten können, halb-leere Kitas zu betreiben, müssen die Kapazitäten abgebaut werden. Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag einen Weg aufgezeigt, wie man auf einen Schlag fast 2.000 Plätze kürzen könnte. Was nach Kahlschlag klingt, kann auch eine Chance sein.