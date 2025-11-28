Nach der Schließung der Post-Filiale in Salzmünde gibt es Hoffnung: Eine neue Filiale soll demnächst öffnen. Wann und wo bald wieder Briefe abgegeben werden können und wieso einer anderen Filiale im Saalekreis nun die Schließung droht.

Post in Salzmünde soll wieder öffnen - dafür droht das Aus einer Nachbarfiliale im Saalekreis

Es soll bald wieder eine Post-Filiale in Salzmünde geben.

Salzmünde/MZ. - Gerade mal eine Woche hatte die Post-Filiale in der Johann-Gottfried-Boltze-Straße in Salzmünde geöffnet, bevor ein Zettel an der Tür die Schließung verkündete. Einwohner fragten sich, was es damit auf sich hat. Die Deutsche Post sprach von einer kurzfristigen Kündigung einer Mitarbeiterin. Nun gibt es positive Nachrichten für den Ort.