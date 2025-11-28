Unfall auf A 38 Lkw mit Weihnachtsbäumen brennt - Fällt Weihnachtsmarkt in Blumerode nun aus?
Großes Drama auf der A 38. Am Freitagmittag ist ein Lkw ausgebrannt, der Weihnachtsbäume geladen hatte. Der Fahrer blieb unverletzt, die Bäume trugen allerdings Schaden davon. Sie waren für den Weihnachtsmarkt in Blumerode bei Mansfeld gedacht. Dort könnte nun der Weihnachtsmarkt ausfallen. Wie das Fest doch noch gerettet werden könnte.
28.11.2025, 16:30
Blumerode/MZ. - Welch ein Schock für alle Beteiligten. Am Freitagmittag ist ein Lkw auf der A 38 nahe Berga ausgebrannt. Beladen war er mit Weihnachtsbäumen, auf die man in Blumerode sehnsüchtig gewartet hat. Nun droht der beliebte Weihnachtsmarkt in dem kleinen Ort in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld auszufallen.