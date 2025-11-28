Wolfen/MZ. - Ein wohl etwas lautstark geführtes Gespräch hat am Donnerstag auf einem Supermarktparkplatz in der Krondorfer Straße in Wolfen für Ärger gesorgt.

Ein Anwohner hatte sich gegen 21 Uhr durch ein Telefonat einer 25-Jährigen gestört gefühlt und bat die Frau, ihre Lautstärke etwas zu reduzieren. Das tat sie jedoch nicht, woraufhin er die Frau kurze Zeit später auf dem Parkplatz zur Rede stellen wollte. In der weiteren Folge schlug er der 25-Jährigen ins Gesicht und stieß sie gegen eine Mauer.

Als ein Zeuge äußerte die Polizei rufen zu wollen, drohte der Unbekannte auch ihm Schläge an. Der Täter soll laut Polizei circa 40 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß sein, mit kurzen und an den Seiten kahlgeschorenen Haaren. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein.