  4. Günstiger Weihnachtsbraten: Drei Termine in Mansfeld-Südharz: Preise für Wildverkauf direkt von der Strecke stehen fest

Der Landesforstbetrieb Süd verkauft nach drei Drückjagden kurz vor Weihnachten Wild direkt von der Strecke an Privatinteressenten. Das sind die Termine und Preise.

Von Grit Pommer 28.11.2025, 14:55
Auch Wildschweine dürften im Dezember in Mansfeld-Südharz auf der Strecke liegen.
Auch Wildschweine dürften im Dezember in Mansfeld-Südharz auf der Strecke liegen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Sangerhausen/MZ. - Für den Forstbetrieb Süd hat Mitte November die Saison der großen Drückjagden begonnen. Für drei Termine kurz vor dem Weihnachtsfest hat man aber Probleme, das Wildbret von großen Vermarktern abgenommen zu bekommen. Denn Heiligabend ist ein Mittwoch. Und an den Brückentagen davor wird in vielen Verarbeitungsbetrieben schon nicht mehr gearbeitet.