Der Feuerwehrverein in Zappendorf (Saalekreis) hat einen riesigen Schwibbogen gebaut. Bei einem Fest im Ort soll das Kunstwerk zum ersten Mal leuchten. Wie die besonderen Motive entstanden sind - und wie man sich eine kleine Version des Lichterbogens auch mit nach Hause nehmen kann.

Feuerwehr baut XXL-Schwibbogen im Saalekreis - Einwohner können kleine Version kaufen

Maik Rose (l.) und Alexander Rühl halten stolz die kleine Version des Zappendorfer Schwibbogens in den Händen.

Zappendorf/MZ. - Normalerweise sorgt die Freiwillige Feuerwehr in Zappendorf dafür, dass es nicht brennt – diesmal bringt sie selbst etwas zum Strahlen: einen 3,20 Meter breiten und 2,50 Meter hohen XXL-Schwibbogen. Am Straßenrand in der Nähe des Gerätehauses erhebt sich das imposante Kunstwerk, das am Samstag zum ersten Mal leuchten wird. Und weil der Riese nicht allein bleiben soll, haben die Feuerwehrleute gleich noch für mehrere Miniaturvarianten gesorgt.