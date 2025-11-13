weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Jäger dürfen Wald sperren: Drückjagdsaison in Mansfeld-Südharz beginnt - was Autofahrer und Waldbesucher jetzt wissen müssen

Jäger dürfen Wald sperren Drückjagdsaison in Mansfeld-Südharz beginnt - was Autofahrer und Waldbesucher jetzt wissen müssen

In Mansfeld-Südharz beginnt Mitte November die Saison der großen Bewegungsjagden. Wo Gefahr droht und welche Verbote Wanderer und Spaziergänger betreffen können.

Von Grit Pommer 13.11.2025, 18:38
In Mansfeld-Südharz beginnt die Saison der Bewegungsjagden.
In Mansfeld-Südharz beginnt die Saison der Bewegungsjagden. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Sangerhausen/MZ. - „Vorsicht Jagd“ – Schilder mit dieser oder einer ähnlichen Aufschrift könnten Autofahrer demnächst wieder an den Straßen in Mansfeld-Südharz sehen. Denn Mitte November startet im Landesforstbetrieb Süd die Saison der Bewegungsjagden.