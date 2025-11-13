In Mansfeld-Südharz beginnt Mitte November die Saison der großen Bewegungsjagden. Wo Gefahr droht und welche Verbote Wanderer und Spaziergänger betreffen können.

Drückjagdsaison in Mansfeld-Südharz beginnt - was Autofahrer und Waldbesucher jetzt wissen müssen

In Mansfeld-Südharz beginnt die Saison der Bewegungsjagden.

Sangerhausen/MZ. - „Vorsicht Jagd“ – Schilder mit dieser oder einer ähnlichen Aufschrift könnten Autofahrer demnächst wieder an den Straßen in Mansfeld-Südharz sehen. Denn Mitte November startet im Landesforstbetrieb Süd die Saison der Bewegungsjagden.