Was den Markt für Wildbret aktuell durcheinanderbringt und wie der Verkauf an Privatleute laufen soll.

Sangerhausen/MZ. - Der November ist da, in der Küche hat Wild wieder Saison und der Blick geht langsam in Richtung Weihnachtsbraten. Eine Situation, die der Landesforstbetrieb Süd gern nutzen würde, um sein eigenes Problem mit dem Wildbret zu lösen. Denn vor allem in den Tagen kurz vor Weihnachten wird man ein Absatzproblem haben, erklären Betriebsleiter Holger Koth und Revierjagdmeister Marco Rapp.