An der Kreuzung Raguhner Straße und Friedhofstraße hat es am Donnerstag heftig gekracht.

Zwei Autos mit Totalschaden von 30.000 Euro - Schwerer Unfall an Kreuzung in Dessau

Dessau/MZ. - Zwei Autos mit Totalschaden und ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Donnerstag, 27. November, in Dessau gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei hatte der 31-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz gegen 17.15 Uhr die Friedhofstraße in Richtung Raguhner Straße befahren. Im Kreuzungsbereich kam es auf Höhe der dortigen Ampel zur Kollision mit dem Mazda einer 34-jährigen Fahrerin, die auf der Raguhner Straße in Richtung Amalienstraße fuhr.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.