Der Mann hatte am Montag seinen Flug umbuchen wollen und hatte sich eine Nummer im Internet gesucht. Was dann passierte.

Dessau/MZ. - In der Absicht, seinen geplanten Flug umzubuchen, hat ein 67-jähriger Mann am Montag, 24. November, Kontakt mit seinem Reiseanbieter aufgenommen. Dazu suchte er im Internet nach einer Telefonnummer und rief diese an. In dem folgenden Telefonat mit dem vermeintlichen Reiseanbieter wurde der Mann gebeten, seinen Ausweis zu zeigen sowie seine Kontodaten anzugeben, um diese abzugleichen.

Weiterhin sollte der Geschädigte eine Echtzeitüberweisung in Höhe von knapp 2.000 Euro ausführen und den Geldbetrag auf ein im europäischen Ausland befindliches Konto überweisen. Diesen Aufforderungen kam das Opfer trotz einiger Zweifel nach. Er war weiterhin in dem Glauben, tatsächlich mit seinem Reiseanbieter verbunden zu sein.

Nach der Beendigung des Telefonates musste er auf seinem Kreditkartenkonto insgesamt elf Abbuchungen im Gesamtwert von knapp 15.000 Euro feststellen, die jedoch von seiner Bank selbst abgelehnt und somit nicht ausgeführt wurden. Der Geschädigte veranlasste umgehend die Sperrung seiner Konten und erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Dessau-Roßlau.