Generationswechsel im Ruhlsdorfer Familienbetrieb Weihnachtsbaum-Preise 2025: So viel kosten Nordmanntannen und Fichten

„Neuer Wind auf der Weihnachtsbaumplantage in Ruhlsdorf: Nach Jahrzehnten übergibt Günter Thiele sein Lebenswerk an Tochter Anke – und bleibt trotzdem mit Rat, Tat und Kettensäge dabei. Nordmanntannen, neue Ideen und ein Hauch Tradition: So startet die Plantage in die Saison.“

Von Thomas Tominski 28.11.2025, 15:00
Günter Thiele hat die knapp zwei Hektar große Weihnachtsbaumplantage zum 1. Juli an Tochter Anke Pflug übergeben.
Günter Thiele hat die knapp zwei Hektar große Weihnachtsbaumplantage zum 1. Juli an Tochter Anke Pflug übergeben. (Foto: Thomas Tominski)

Ruhlsdorf/MZ. - Der Wechsel ist vollzogen – völlig unspektakulär und innerhalb der Familie. „Seit dem 1. Juli ist hier meine Tochter Anke der Chef“, betont Günter Thiele, der die knapp zwei Hektar große Weihnachtsbaumplantage an der B 187 peu à peu aufgebaut hat und jetzt froh ist, sein Lebenswerk in guten Händen zu wissen. Trotz der Staffelstab-Übergabe unterstützt der 75-Jährige seine Tochter nach Kräften, vermittelt ihr „Weihnachtsbaumwissen“, betreut mit die Stammkunden und hilft ihnen bei der Auswahl von Fichte oder Tanne.