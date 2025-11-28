Die Handballer des HC Aschersleben wollen beim Regionalliga-Punktspiel bei Einheit Plauen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Das Spiel beginnt am Sonnabend um 17 Uhr.

HC Aschersleben steht vor Auswärtsspiel: Wie das Team gegen Plauen an jüngste Erfolge anknüpfen will

Der HC Aschersleben, hier mit Leon Klug am Ball, muss reisen: Die Alligatoren kämpfen bei Einheit Plauen um Punkte.

Aschersleben/MZ - Für die Regionalliga-Handballer des HC Aschersleben stehen vor der vierwöchigen Weihnachtspause noch drei wichtige Partien auf dem Programm. In diesen Spielen wollen die Alligatoren weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln und sich etwas Luft zum Tabellenende verschaffen. Die nächste Bewährungsprobe wartet am morgigen Sonnabend bei Einheit Plauen. Die Partie wird um 17 Uhr in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Anne Frank angepfiffen.