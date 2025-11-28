Beim Quartiersgespräch begeisterten Neuntklässlerinnen des Philanthropinums mit ihrer Idee für eine Leerfläche. Die Bilanz des Quartiersmanagements überrascht mit großer Vielfalt der Aktivitäten.

Überraschung beim Quartiersgespräch - Hatten Gymnasiasten eine Buga-Idee für das Leipziger Tor?

Tamina, Milena, Janna und Annika aus den Klassen 9c und 9a des Philantropinums präsentierten ihre Idee mit einem Modell.

Dessau/MZ. - Spontanen Applaus gab es für Janna, Annika, Tamina und Milena von den Gästen des öffentlichen Quartiersgespräches am Dienstagabend in der Begegnungsstätte des Behindertenverbandes. Die vier Neuntklässlerinnen des Philanthropinums hatten sich in einer fächerübergreifenden Projektwoche mit dem Thema nachhaltige Stadtentwicklung beschäftigt und waren dafür im Quartier Am Leipziger Tor unterwegs.