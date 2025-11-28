Quartiersmanagement zieht Bilanz Überraschung beim Quartiersgespräch - Hatten Gymnasiasten eine Buga-Idee für das Leipziger Tor?
Beim Quartiersgespräch begeisterten Neuntklässlerinnen des Philanthropinums mit ihrer Idee für eine Leerfläche. Die Bilanz des Quartiersmanagements überrascht mit großer Vielfalt der Aktivitäten.
Aktualisiert: 28.11.2025, 14:22
Dessau/MZ. - Spontanen Applaus gab es für Janna, Annika, Tamina und Milena von den Gästen des öffentlichen Quartiersgespräches am Dienstagabend in der Begegnungsstätte des Behindertenverbandes. Die vier Neuntklässlerinnen des Philanthropinums hatten sich in einer fächerübergreifenden Projektwoche mit dem Thema nachhaltige Stadtentwicklung beschäftigt und waren dafür im Quartier Am Leipziger Tor unterwegs.