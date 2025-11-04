weather wolkig
Naumburg hat seinen Weihnachtsbaum Eine Fichte fürs „Wohnzimmer“ - Weshalb es Tränen beim Abschied gab

Die Fichte der Familie Seidel aus Meyhen schmückt den Naumburger Marktplatz in der kommenden Adventszeit. Welche auch emotionalen Erinnerungen mit ihr verbunden sind und wie ihre letzte Fahrt an einen besonderen Tag verlief.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 04.11.2025, 16:57
Der Weihnachtsbaum steht gleich: Die Fichte wird mit reichlich Technik und unter den Blicken von Passanten aufgestellt.
Der Weihnachtsbaum steht gleich: Die Fichte wird mit reichlich Technik und unter den Blicken von Passanten aufgestellt. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Naumburg/Meyhen - Vor etwa 30 Jahren kam sie als kleiner Setzling aus einem Wald nahe dem thüringischen Zeulenroda nach Meyhen. „Meine Eltern wollten das Grundstück damals verkaufen, und die Fichte sollte eine Art Erinnerung sein“, sagte Heiko Seidel. Gerade mal einen halben Meter war da der Jung-Nadelbaum groß.