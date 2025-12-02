Dramatischer Einschnitt für eine Familie im Saalekreis: Juna ist erst zweieinhalb Jahre alt und an einer seltenen Krebsform erkrankt. Klinikaufenthalte bestimmen den Alltag, emotionale und finanzielle Belastungen wachsen. Ein Spendenaufruf soll der Familie helfen.

Bei der kleinen Juna aus dem Saalekreis wurde ein Tumor in der Niere entdeckt. Nun kämpft die Familie um die Gesundheit des Mädchens und durchlebt eine schwere Zeit voller Sorgen.

Saalekreis/DUR. – Seit 25. Oktober 2025 steht für eine Familie aus dem Saalekreis die Welt auf dem Kopf. Bei der zweieinhalbjährigen Juna wurde ein Nephroblastom, ein Tumor an der Niere, festgestellt.

Jetzt wurde auf der Plattform GoFundMe ein Spendenaufruf für die Familie gestartet.

Tumor-Diagnose bei Zweijähriger verändert Leben für Familie aus dem Saalekreis

Seit bekannt ist, wie schwer Juna erkrankt ist, prägen Klinikaufenthalte, Untersuchungen und schwierige Entscheidungen den Alltag der Familie. Viele Behandlungen des kleinen Mädchens sind nur unter Narkose möglich.

Am 6. November begann die Chemotherapie, die den Körper von Luna stark fordert. Am 3. Dezember steht eine komplizierte und mehrstündige Operation an, bei der der Tumor entfernt werden soll. Für die Eltern bedeutet dieser Eingriff wahrscheinlich große Angst, aber auch die Hoffnung auf Heilung.

Spendenaktion soll Lichtblick für Familie aus dem Saalekreis schaffen

Die Situation bringt die Familien an ihre Grenzen: Organisatorische Herausforderungen, permanente Sorgen und kaum Zeit, neue Kraft zu sammeln. Neben der medizinischen Belastung wirkt auch die finanzielle Frage erdrückend, gerade auch mit Blick auf die kommenden Weihnachtstage.

Um Juna und ihren Eltern eine kleine Pause von der schweren Realität zu ermöglichen, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit dem Geld sollen der Familie eine kleine Auszeit, gemeinsame Momente und ein möglichst unbeschwertes Weihnachten ermöglicht werden.

Insgesamt sollen 5.000 Euro gesammelt werden. Fast 4.000 Euro haben 152 Spender bereits gestiftet. Der Betrag ist also fast erreicht.