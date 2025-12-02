Sie eint die Lust am Spielen. Auch in diesem Jahr geben die 15 Bandmitglieder von „Saxlust“ ihr Adventskonzert auf dem Schafberg in Teutschenthal. Welches Instrument mit einer außergewöhnlichen Geschichte im Fokus steht.

„Sonderzug nach Pankow“ und Nina Hagens „Farbfilm“ - Eine Band mit großem Spaß am Saxophon

Haben Lust auf die „Kanne“: Die Mitglieder der Band „Saxlust“ laden bereits zum vierten Mal zum Adventskonzert nach Teutschenthal ein.

Halle (Saale)/MZ. - Sie sind Bankkaufmann und Lehrerin, Schmied, Ärztin, Kriminalkommissar, Student. Sie kommen aus Halle, Magdeburg und Delitzsch - und sie alle eint die Lust am Spielen. 15 Musikerinnen und Musiker gehören aktuell zur Band, die sich den ebenso schönen wie treffenden Namen „Saxlust“ gegeben haben.