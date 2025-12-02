Adventskonzert in Teutschenthal „Sonderzug nach Pankow“ und Nina Hagens „Farbfilm“ - Eine Band mit großem Spaß am Saxophon
Sie eint die Lust am Spielen. Auch in diesem Jahr geben die 15 Bandmitglieder von „Saxlust“ ihr Adventskonzert auf dem Schafberg in Teutschenthal. Welches Instrument mit einer außergewöhnlichen Geschichte im Fokus steht.
02.12.2025, 18:01
Halle (Saale)/MZ. - Sie sind Bankkaufmann und Lehrerin, Schmied, Ärztin, Kriminalkommissar, Student. Sie kommen aus Halle, Magdeburg und Delitzsch - und sie alle eint die Lust am Spielen. 15 Musikerinnen und Musiker gehören aktuell zur Band, die sich den ebenso schönen wie treffenden Namen „Saxlust“ gegeben haben.