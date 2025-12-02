Die Betreiber von Ankleidezimmer und Greenbomb in der Großen Uli in Halle haben alle Händler in der Straße zur Teilnahme am nächsten verkaufsoffenen Sonntag überredet. Worum es ihnen dabei geht.

Deshalb stellen alle Händler in Großer Ulrichstraße in Halle jetzt Weihnachtsbäumchen vors Geschäft

Sie wollen die Hallenser zum Shoppen in die Innenstadt locken: Thomas Marks, Mary Gringer und Robert Wendtlandt (von links).

Halle (Saale)/MZ. - An diesem Samstag wird es das Ankleidezimmer in der Großen Ulrichstraße in Halle 15 Jahre geben. Der Laden des halleschen Klamottenlabels Greenbomb gleich nebenan bringt es immerhin schon auf zwei Jahre. Beide Geschäfte setzen auf nachhaltige beziehungsweise fair gehandelte Mode - und beide verfolgen sehr genau, was sich über die eigene Ladenschwelle hinaus so tut.