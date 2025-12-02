Halle muss Wohnungen schaffen, sich aber auch gegen die Folgen des Klimawandels wappnen, gegen mehr Hitzetage, mehr Starkregen. Ein umstrittenes Bauprojekt im Süden zeigt das Dilemma beispielhaft

Für die Anwohner ist es eine Grünfläche, für die Stadt eine Brache, die bebaut werden soll: das Gebiet zwischen Liebenauer, Lauchstädter und Merseburger Straße in Halle. Kann ein Kompromiss gelingen?

Halle/MZ - Wäre da nicht dieser riesige Haufen Bauholz mittendrin, den irgendjemand irgendwann abgeladen hat, es könnte beinahe eine Idylle sein. Bäume und Sträucher verteilen sich auf dieser unbebauten Fläche südlich der halleschen Innenstadt. Ein Weg schlängelt sich mittendurch, Asphalt, Pflaster, Betonplatten. An den Rändern Parkplätze, ein Autohaus und die Hafenbahntrasse, ein Radweg auf einer ehemaligen Bahnstrecke. Vögel zwitschern, ansonsten ist es still. Das Grün und die angrenzenden Gründerzeithäuser verschlucken den Verkehrslärm der nahen Merseburger Straße, einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen Halles.