Ein 36-Jähriger hat in Halle einen 15-Jährigen mit einer Machete bedroht und Geld gefordert.

Halle (Saale). – Am Montagabend gegen 21.30 Uhr hat ein 36-Jähriger einen Jugendlichen mit einer Machete in der Roßlauer Straße in Halle bedroht, teilt die Polizei mit.

Demnach habe sich der Mann dem 15-Jährigen genähert und Bargeld gefordert. Der Jugendliche habe jedoch flüchten können.

Die hinzugerufene Polizei habe den Mann in unmittelbarer Nähe stellen können. Bei der Durchsuchung wurde die Machete gefunden und sichergestellt, so die Polizei weiter.

Der 36-Jährige war den Angaben zufolge alkoholisiert und wurde nach einer Gefährderansprache wieder entlassen.