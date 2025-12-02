weather wolkig
Der Bund gibt Mittel für Straßenbauprojekte in Sachsen-Anhalt frei. Wo nun gebaut werden kann.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 02.12.2025, 12:56
Bau der A14 in der Altmark bei Stendal. Für einen weiteren Abschnitt, zwischen Osterburg und Seehausen, hat der Bund jetzt Mittel freigegeben.
Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt können zwei weitere Straßenbauprojekte, deren Finanzierung bisher nicht gesichert war, fortgesetzt werden. Das Bundesverkehrsministerium gab am Dienstag Mittel für den Abschnitt der A14 zwischen Osterburg und Seehausen (Altmark) sowie für die Ortsumgehung Miesterhorst der B188 (Altmarkkreis Salzwedel) frei. Das teilte das Infrastrukturministerium in Magdeburg mit.