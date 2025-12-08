Mit einem Pilotprojekt, das vom Land gefördert wird, soll die Stadt Halle das Potenzial von Künstlicher Intelligenz bei der Digitalisierung der Verwaltung ausloten und Blaupausen für andere Kommunen bieten.

Das Potenzial Künstlicher Intelligenz für die Digitalisierung der Verwaltung soll die Stadt Halle ausloten.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Die Stadt Halle plant, Künstliche Intelligenz (KI) systematisch in der Verwaltung einzusetzen und hat dafür Fördermittel vom Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 120.000 Euro erhalten. Ergänzt durch 20.000 Euro Eigenmittel läuft das Projekt „KI-Reise für Kommunen“ zunächst bis Ende Oktober 2026.

Ziel ist es, KI-Potenziale für effizientere Verwaltungsprozesse zu nutzen und ein Modell zu entwickeln, das auch auf andere Kommunen übertragbar ist. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt betont: „Wir wollen konkrete KI-Anwendungsfälle identifizieren und priorisieren, Wissen und Kompetenzen aufbauen und die Möglichkeiten der KI praktisch erproben.“

Künstliche Intelligenz: Ein Projekt, drei Phasen

Das Projekt gliedert sich in drei Phasen: In der ersten Phase werden Grundlagen geschaffen, bestehendes Wissen der Mitarbeitenden erhoben und Schulungsangebote entwickelt. Auf dieser Basis entsteht ein Schulungskatalog mit Lernpfaden, um unterschiedliche Kompetenzniveaus zu erreichen.

Lesen Sie auch:Weniger Mitarbeiter, mehr KI: Stadtmarketing Halle kündigt Einsparungen an

In der zweiten Phase werden eine KI-Strategie und eine KI-Richtlinie für die Stadtverwaltung erarbeitet, ergänzt durch Musterversionen und konkrete Anwendungsfälle, die praktisch getestet werden. Die dritte Phase fokussiert auf die praktische Nutzung von KI-Modellen.

Es wird geprüft, welche Anwendungen lokal auf Standard-Arbeitsplätzen laufen und welche über eine gemietete „Private Cloud“ für größere Nutzerzahlen skaliert werden können.

Stadt Halle will Vorreiter für Nutzung von KI werden

Robert Schleider, Projektverantwortlicher der Stadt Halle, erläutert: „Alle Schulungsunterlagen, Musterstrategien und technischen Spezifikationen werden in offenen, standardisierten Formaten bereitgestellt, damit andere Kommunen die ,KI-Reise’ eigenständig durchlaufen können. So sichern wir eine dauerhafte Verankerung von KI-Themen in der Verwaltungspraxis.“

Mit dem Projekt will Halle Vorreiter für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der kommunalen Verwaltung werden und die Ergebnisse langfristig nutzbar machen – sowohl für die Stadt selbst als auch für weitere Kommunen.