Zunehmende Futterstellen, Kastrationen, mehr und länger zu betreuende Katzen stellen den Tierschutzverein und das Tierheim Quedlinburg große Herausforderungen. Warum die Lage so angespannt ist und welche Geschichten hinter den Samtpfoten stecken.

Gepflegt, zutraulich, menschenbezogen: der junge Kater Eddy, der sich im Tierheim Quedlinburg von seinen bei einem Unfall erlittenen Verletzungen erholt.

Quedlinburg/MZ. - Eddy hat es sich auf einer Decke bequem gemacht, wirkt ganz entspannt. Der vielleicht ein Jahr junge Kater war in der Halberstädter Straße in Quedlinburg versehentlich angefahren, dabei schwer verletzt worden. Der Unfallfahrer war geschockt, kümmerte sich rührend um den Kleinen, bis Mitarbeiter des Tierheims Quedlinburg vor Ort waren und übernahmen. Eddy, der einen Beckenbruch, einen Spiralbruch eines Hinterbeins und massive Hämatome hatte, stark blutete, konnte gerettet werden.