Herzerwärmendes in Quedlinburg: Die Schüler der Marktschule haben Hund Luke im Tierheim wiedergesehen. Zwischen den Grundschülern und der kleinen Bulldogge besteht eine ganz besondere Verbindung.

Jeder der Grundschüler aus Quedlinburg hat beim Wiedersehen mit Luke einen solchen Button als Geschenk erhalten.

Quedlinburg/MZ. - Zu einem rührenden Wiedersehen ist es jetzt im Tierheim Quedlinburg gekommen: zwischen Luke, einem Fluffy Frenchie, einer französischen Bulldogge mit langen Jahren, und Mädchen und Jungen einer Klasse der Marktschule, die nach einer ersten Begegnung mit dem Hund eine besondere Aktion gestartet hatten.