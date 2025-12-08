Dazu liefert ein Umbau einen kuriosen Grund, warum Jens Butthofs Bedienkraft Christian „Itze“ Lehwald zum ersten Mal im Winter im T-Shirt arbeiten kann.

Wirt von „Butt's Imbiss“ erklärt, wieso in seiner Bierkneipe „Rocco’s“ schon 7 Uhr morgens Betrieb ist

Freyburg - Zwei Dinge zeigen an, dass neuerdings was ganz anders ist in Freyburg: Zum einen stehen am „Rocco’s“, der urigen Bierkneipe in der Oberstraße, bereits ab 7 Uhr morgens Leute mit einem Becher Kaffee in der Hand, gönnen sich ihre „Frühstückszigarette“. „Und ich kann zum ersten Mal im Winter im T-Shirt arbeiten“, sagt Bedienkraft Christian Lehwald lachend.