  4. Sparmaßnahmen beim Stadtmarketing Halle: Personalabbau und mehr KI

Die hallesche Stadtmarketing-Gesellschaft hat ihre Zukunft geplant und den Stadträten im Wirtschaftsausschuss vorgelegt. Einsparungen sind dabei vor allem beim Personal vorgesehen. Unter anderem Künstliche Intelligenz soll das ausgleichen.

Von Isabell Sparfeld Aktualisiert: 13.11.2025, 14:16
Im Wirtschaftsausschuss hat das Stadtmarketing Halle seinen Plan für die nächsten Jahre vorgelegt.
Halle (Saale)/ MZ. - Laternenfest, das erste hallesche Weinfest, der „Sommer nach 8“ - das Stadtmarketing ist an den meisten namhaften Veranstaltungen in Halle beteiligt. Nun hat die Gesellschaft ihren Wirtschaftsplan für die nächsten Jahre vorgestellt.