Viele Städte, Gemeinden und Kreise setzen schon Chatbots ein, doch Künstliche Intelligenz kann auch schneller Anträge bearbeiten oder den Verkehr planen. Doch ist sie ein Allheilmittel?

KI bearbeitet in Sachsen-Anhalt Anträge: Wie die Technik Bürgern und Behörden helfen soll

Künstliche Intelligenz in der Verwaltung: In Sachsen-Anhalt wird sie in den Kommunen wichtiger.

Halle/MZ. - Bürgeranfragen, Hilfe bei Anträgen und Übersetzung in leichte Sprache: Mehr Kommunen in Sachsen-Anhalt nutzen Künstliche Intelligenz. „Es geht jetzt schnell: In vielen Landkreisen werden Systeme erprobt“, sagt Ariane Berger, Geschäftsführerin des Landkreistages. So würden bereits KI-gesteuerte Sprachmodelle wie Chat GPT und europäische Produkte getestet. Sie sollen die Kommunikation mit Bürgern ergänzen. „Häufige Anliegen werden KI-gestützt bearbeitet, das wird künftig flächendeckend so sein.“