Künstliche Intelligenz KI bearbeitet in Sachsen-Anhalt Anträge: Wie die Technik Bürgern und Behörden helfen soll
Viele Städte, Gemeinden und Kreise setzen schon Chatbots ein, doch Künstliche Intelligenz kann auch schneller Anträge bearbeiten oder den Verkehr planen. Doch ist sie ein Allheilmittel?
29.11.2025, 06:00
Halle/MZ. - Bürgeranfragen, Hilfe bei Anträgen und Übersetzung in leichte Sprache: Mehr Kommunen in Sachsen-Anhalt nutzen Künstliche Intelligenz. „Es geht jetzt schnell: In vielen Landkreisen werden Systeme erprobt“, sagt Ariane Berger, Geschäftsführerin des Landkreistages. So würden bereits KI-gesteuerte Sprachmodelle wie Chat GPT und europäische Produkte getestet. Sie sollen die Kommunikation mit Bürgern ergänzen. „Häufige Anliegen werden KI-gestützt bearbeitet, das wird künftig flächendeckend so sein.“