  4. Syntainics MBC: Aufruf an mögliche Sponsoren: Syntainics MBC fehlt das Geld für eine Nachverpflichtung

Rachel Arthur fehlt dem Syntainics MBC bis Saisonende. Für einen Ersatz fehlt den Klub das Geld. Wie Sportchef Zurkowski die Situation schildert.

Von Fabian Wölfling 08.12.2025, 18:00
Rachel Arthur hat sich das Kreuzband gerissen. Ersatz müsste her.
Rachel Arthur hat sich das Kreuzband gerissen. Ersatz müsste her. IMAGO/Hartmut Bösener

Halle/MZ - Rachel Arthur war weiter ganz nah dran. Als Motivatorin, auch als Ratgeberin hatte sie ihren Anteil am 75:66 des Syntainics MBC im Heimspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag gegen den BC Marburg. Durch den vierten Sieg im zehnten Ligaspiel sind die Hallenserinnen in der Tabelle auf den sechsten Platz vorgerückt.