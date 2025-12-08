Rachel Arthur hat sich verletzt Aufruf an mögliche Sponsoren: Syntainics MBC fehlt das Geld für eine Nachverpflichtung
Rachel Arthur fehlt dem Syntainics MBC bis Saisonende. Für einen Ersatz fehlt den Klub das Geld. Wie Sportchef Zurkowski die Situation schildert.
08.12.2025, 18:00
Halle/MZ - Rachel Arthur war weiter ganz nah dran. Als Motivatorin, auch als Ratgeberin hatte sie ihren Anteil am 75:66 des Syntainics MBC im Heimspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag gegen den BC Marburg. Durch den vierten Sieg im zehnten Ligaspiel sind die Hallenserinnen in der Tabelle auf den sechsten Platz vorgerückt.