Rachel Arthur fehlt dem Syntainics MBC bis Saisonende. Für einen Ersatz fehlt den Klub das Geld. Wie Sportchef Zurkowski die Situation schildert.

Aufruf an mögliche Sponsoren: Syntainics MBC fehlt das Geld für eine Nachverpflichtung

Rachel Arthur hat sich das Kreuzband gerissen. Ersatz müsste her.

Halle/MZ - Rachel Arthur war weiter ganz nah dran. Als Motivatorin, auch als Ratgeberin hatte sie ihren Anteil am 75:66 des Syntainics MBC im Heimspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag gegen den BC Marburg. Durch den vierten Sieg im zehnten Ligaspiel sind die Hallenserinnen in der Tabelle auf den sechsten Platz vorgerückt.