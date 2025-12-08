Was ein Ballhaus, ein mit Mauern abgetrennter Sperrbezirk und ein schillernder Kardinal mit der langen Geschichte der Moritzburg zu tun haben. Wie weit die zurückreicht und was ihre Anfänge mit einem gerade mal 14-Jährigen als Magdeburger Bischof zu tun haben.

Halle (Saale)/MZ. - Herzog August von Sachsen-Weißenfels (1614-1680) war ein großer Freund der deutschen Oper. An seinem Geburtstag lud er erst zum Festmahl am Mittag und dann zum Musikvortrag am Abend ein. Das muss irgendwann zwischen 1659 und 1669 gewesen sein, da ist die Quellenlage unklar. Eindeutig beschrieben werden dagegen die Orte, an denen die Geburtstagsgäste erst aßen und dann den schönen Klängen lauschten. Getafelt wurde im herrschaftlichen Speisezimmer in der Moritzburg, die Oper gab es im benachbarten Komödienhaus.