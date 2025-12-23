Spitzenakrobat Michal Mudrák gastiert noch bis zum Samstag, 3. Januar, in der Innenstadt. Was Besucher während der Vorstellung erleben können.

Michal Mudrák balanciert auf einer Stuhllehne ein Tablett mit Kaffeetassen. Der Spitzenakrobat aus Tschechien gibt noch bis zum 3. Januar Vorstellungen in seinem Weihnachtszirkus auf dem Bernburger Karlsplatz.

Bernburg/MZ. - Als Michal Mudrák die heiße Backform aus der Mikrowelle nimmt und sich der Duft von frischgebackenem Kuchen im kleinen Zirkuszelt ausbreitet, lässt sich das Publikum nicht lange bitten. Fast jeder will einmal von dem leckeren Naschwerk probieren, das der preisgekrönte Artist aus Tschechien während seiner ebenso waghalsigen wie witzigen Show zuvor zubereitet hat. In seinem noch bis zum Samstag, 3. Januar, geöffneten Weihnachtszirkus auf dem Bernburger Karlsplatz treffen sich Comedy und Spitzenakrobatik, wird die Küche zur Manege.