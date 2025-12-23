Weihnachten kehren viele in ihre Heimatstadt zurück. Das wollen das Stadtmarketing und hier ansässigen Unternehmen nutzen.

Der traditionelle Rückkehrertag findet auch in diesem Jahr wieder statt. Ehemalige Dessau-Roßlauer sollen mit guten Job-Angeboten zurück in die alte Heimat gelockt werden.

Dessau-Rosslau/MZ. - Es ist die wohl beste Zeit für eine Jobmesse: die Tage „zwischen den Jahren“, an denen viele Ex-Dessauer zur Familie in ihrer Heimatstadt zurückkehren und nach dem Weihnachtsfest Zeit haben. Das macht sich auch die Stadtmarketinggesellschaft zu nutze und lädt wieder zum „Rückkehrertag“ ein, wie die Gesellschaft nun per Pressemitteilung mitgeteilt hat.

Drei Stunden Jobmesse

Am Samstag, dem 27. Dezember, lädt die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau von 13 bis 16 Uhr alle Interessierten in den Saal der Stadtwerke Dessau in der Albrechtstraße 48 zur Jobmesse für Rückkehrer und Pendler ein. „Dort gibt es die Gelegenheit, direkt mit Unternehmen aus Dessau-Roßlau und der Region ins Gespräch zu kommen“, heißt es in der Ankündigung.

Im Mittelpunkt stehe ein umfassender Service für die Besucher: Rückkehrwillige können sich nicht nur über aktuelle Stellenangebote informieren, sondern sich auch zu den Themen Bildung, Weiterbildung, Leben und Wohnen beraten lassen, sagt Anja Hinsche, verantwortlich für Standort- und Wirtschaftsmarketing.

Vor Ort präsentieren zahlreiche regionale Arbeitgeber ihr Stellenangebot. Darunter sind Unternehmen aus den Branchen Pharma, IT, Pflege, Bankwesen, Metall- und Maschinenbau sowie Dienstleistungen, Umwelt- und Lebensmittelwirtschaft.

Eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen und aller Jobangebote ist ab sofort auf www.karriere-in-dessau.de zu finden. Außerdem will das Stadtmarketing Teilnehmer auch zum Umzug nach Dessau-Roßlau animieren. Welche Vorteile die Stadt bietet haben in der Vergangenheit verschiedene Standortkampagnen aufgezeigt. Die Ergebnisse sind ebenfalls im Netz zu finden.

Gegen Fachkräftemangel

Stadtmarketingchef Torsten Ceglarek sagt: „Ziel der Jobmesse ist es, Menschen zu ermutigen, in ihre Heimat zurückzukehren, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die positiven Entwicklungen unserer Stadt sichtbar zu machen. Der Rückkehrertag sendet ein starkes Signal für Verbundenheit, wirtschaftliche Stärke und Zukunftsperspektiven.“