Nach dem vierten Rückkehrertag in Mansfeld-Südharz Ende 2024 ist jetzt Schluss. Wie der Landkreis stattdessen Arbeitskräfte zur Heimkehr bewegen will.

Im vergangenen Jahr zählte der Landkreis Mansfeld-Südharz bei seinem Rückkehrertag rund 150 Job-Interessenten.

Sangerhausen/MZ - In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung stets gesetzt: Zwischen Weihnachten und Silvester hat der Landkreis Mansfeld-Südharz dann zu einem Rückkehrertag in die Sangerhäuser Mammuthalle eingeladen. Unternehmen aus der Region bauten ihre Stände auf, Interessenten hatten einen Tag lang Zeit, berufliche Angebote kennenzulernen und gleich mit den Firmenvertretern ins Gespräch zu kommen.