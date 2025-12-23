Der Backwarenhersteller Aryzta in Eisleben und die Gewerkschaft verhandeln über einen neuen Tarifvertrag. Nach der ersten Runde liegen die Positionen allerdings noch weit auseinander.

An seinem deutschen Hauptstandort in Eisleben beschäftigt Aryzta rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Eisleben/MZ - Im Tarifkonflikt zwischen der Aryzta Bakeries Deutschland GmbH in Eisleben und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) droht das Unternehmen mit einem Stellenabbau oder sogar Werksschließungen. Die NGG habe eine Angleichung auf den Flächentarif Ost gefordert, was eine Lohnsteigerung von rund 42 Prozent bedeuten würde, so eine Mitteilung von Aryzta.