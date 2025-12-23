weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Advent in Zeitz: Endspurt beim Verkauf von Weihnachtsbäumen: Warum Kunden vor allem auf Nordmann stehen

In den Stuben werden nun die Tannen geschmückt. Was so alles an die Zweige gehängt wird.

Von TORSTEN GERBANK 23.12.2025, 07:00
Andreas Kehr netzt einen Weihnachtsbaum für den Transport ein und zieht ihn dabei durch einen Trichter.
Andreas Kehr netzt einen Weihnachtsbaum für den Transport ein und zieht ihn dabei durch einen Trichter. (Foto: Torsten Gerbank)

ZEITZ/MZ. - Endspurt beim Weihnachtsbaumverkauf. Kurz vor Heiligabend sind Tannenbäume in der Region noch einmal heiß begehrt. Samstag sei noch mal richtig was los gewesen, sagt Baumverkäufer Andreas Kehr, der den Weihnachtsbaumverkauf in der Naumburger Straße auf dem Vorplatz eines Baumaschinenverleihs betreut.