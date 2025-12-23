In den Stuben werden nun die Tannen geschmückt. Was so alles an die Zweige gehängt wird.

Endspurt beim Verkauf von Weihnachtsbäumen: Warum Kunden vor allem auf Nordmann stehen

Andreas Kehr netzt einen Weihnachtsbaum für den Transport ein und zieht ihn dabei durch einen Trichter.

ZEITZ/MZ. - Endspurt beim Weihnachtsbaumverkauf. Kurz vor Heiligabend sind Tannenbäume in der Region noch einmal heiß begehrt. Samstag sei noch mal richtig was los gewesen, sagt Baumverkäufer Andreas Kehr, der den Weihnachtsbaumverkauf in der Naumburger Straße auf dem Vorplatz eines Baumaschinenverleihs betreut.