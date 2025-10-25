weather regenschauer
  4. Nach anderthalb Jahren Bauzeit: Jubel schon vor Spielbeginn: Fans feiern neuen Eisdom in Halle (mit Fotos)

Eishockey hat in Halle wieder ein Zuhause: Nach anderthalbjähriger Bauzeit ist der neue Sparkassen-Eisdom eröffnet worden. Mit einem Fanmarsch haben die halleschen Fans zuvor Anhänger der Hannover Indians begrüßt.

Aktualisiert: 25.10.2025, 16:11
Und durchgeschnitten: Der neue Sparkassen-Eisdom ist eröffnet.
Und durchgeschnitten: Der neue Sparkassen-Eisdom ist eröffnet. Foto: Steffen Schellhorn

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Nach anderthalbjähriger Bauzeit ist am Samstag in Halle der neue Sparkassen-Eisdom eröffnet worden. Hunderte Fans feierten schon Stunden vor Beginn des Punktspiels gegen die Hannover Indians, dass Eishockey in der Saalestadt nach Jahren der Provisorien wieder ein richtiges Zuhause hat.