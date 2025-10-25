Eishockey hat in Halle wieder ein Zuhause: Nach anderthalbjähriger Bauzeit ist der neue Sparkassen-Eisdom eröffnet worden. Mit einem Fanmarsch haben die halleschen Fans zuvor Anhänger der Hannover Indians begrüßt.

Jubel schon vor Spielbeginn: Fans feiern neuen Eisdom in Halle (mit Fotos)

Und durchgeschnitten: Der neue Sparkassen-Eisdom ist eröffnet.

