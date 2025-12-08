Der Jugendbeirat Bitterfeld-Wolfen hat zugehört. Das Ergebnis: neue Graffiti-Sprühflächen für die Region. Die erste wurde zum Nikolaus eingeweiht – ein Schritt gegen den Vandalismus?

Mehr Platz für Graffiti-Sprüh-Finken in Bitterfeld

Emily (vorn) gestaltet die Wand mit sicherer Hand, während Mia neben ihr an ersten weihnachtlichen Details arbeitet.

Bitterfeld/MZ. - „Yo, yo, yo“ – heißt es auf dem Flyer des Jugendbeirates Bitterfeld-Wolfen. Denn pünktlich zu Nikolaus kam der „Spraykoklaus“ nach Bitterfeld und brachte legale Wände für alle Graffiti- und Streetart-Fans in der Feldstraße Ecke Heinrich-von-Kleist-Straße.