  4. Street-Art gegen Vandalismus: Mehr Platz für Graffiti-Sprüh-Finken in Bitterfeld

Der Jugendbeirat Bitterfeld-Wolfen hat zugehört. Das Ergebnis: neue Graffiti-Sprühflächen für die Region. Die erste wurde zum Nikolaus eingeweiht – ein Schritt gegen den Vandalismus?

Von Benjamin Telm und Thomas Schmidt 08.12.2025, 13:06
Emily (vorn) gestaltet die Wand mit sicherer Hand, während Mia neben ihr an ersten weihnachtlichen Details arbeitet.
Emily (vorn) gestaltet die Wand mit sicherer Hand, während Mia neben ihr an ersten weihnachtlichen Details arbeitet. (Foto: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/MZ. - „Yo, yo, yo“ – heißt es auf dem Flyer des Jugendbeirates Bitterfeld-Wolfen. Denn pünktlich zu Nikolaus kam der „Spraykoklaus“ nach Bitterfeld und brachte legale Wände für alle Graffiti- und Streetart-Fans in der Feldstraße Ecke Heinrich-von-Kleist-Straße.