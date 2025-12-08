Agentur für Arbeit lobt Engagement vom SOS-Kinderdorf in Bernburg. Darum setzt die Einrichtung auf Menschen mit Handicap.

Neue Chance nach Schlaganfall - 43-Jähriger findet Arbeit im SOS-Kinderdorf Bernburg

Holger Markmann, technischer Berater bei der Agentur für Arbeit, Andree Hilprecht, Hauswirtschaftskraft beim SOS-Kinderdorf und Einrichtungsleiterin Marion Stellfeld.

Bernburg/MZ. - Eine Anstellung trotz Behinderung? Für Andree Hilprecht aus Bernburg, einem Mitarbeiter des SOS Kinderdorfs Sachsen-Anhalt, ist das gelungen. Seit 2009 leidet Andree Hilprecht an einer Halbseitenlähmung. Doch eine schwere Krankheit stellte für den 43-Jährigen kein Hindernis für eine Anstellung dar. Seit etwa drei Jahren arbeitet er als Hauswirtschaftskraft im SOS Kinderdorf in Bernburg. Sein Fall ist nicht der einzige in dem Unternehmen.