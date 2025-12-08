Einen Tag vor Nikolaus führen die Schüler der Grundschule Barnstädt ein Weihnachtsmusical auf. Schon bei den Proben blühen alle Kinder sichtlich auf. Was die Show mit den Bremer Stadtmusikanten zu tun hat.

Wie Barnstädter Grundschüler sich auf großen Auftritt vorbereiten

Das diesjährige Weihnachtsmusical der Grundschule Barnstädt ist an die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten angelehnt.

Merseburg/MZ. - In der Turnhalle der Grundschule Barnstädt treffen sich Hund, Hahn, Katze, Esel, Räuber und Dorfbewohner – auf einer Bühne, auf der Bäume, Häuser und ein Brunnen die Kulisse bilden. Sie sprechen ihren Text gut hörbar für alle in die Mikrofone. Die Schüler führen nämlich ein Musical auf.