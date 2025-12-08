In Dessau schließen sich einige Schüler dem bundesweiten Streik an und demonstrieren am Denkmal für die Opfer des Faschismus gegen eine Pflicht zum Dienst an der Waffe. Was sie kritisieren.

Dessauer Schüler protestieren am OdF-Denkmal - Jugendliche sagen Nein zur Wehrpflicht

„Schulstreik gegen die Wehrpflicht“ am Freitag am OdF-Denkmal

Dessau/MZ. - Bundesweit ist es am Freitag, 5. Dezember, zu Protesten gegen die Pläne der Bundespolitik gekommen, die Wehrpflicht wieder einzuführen.“ Auch in Dessau haben sich ab 10 Uhr Schüler am Denkmal für die Opfer des Faschismus am Stadtpark versammelt, um gemeinsam mit der Partei Die Linke unter dem Motto „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ friedlich zu demonstrieren.