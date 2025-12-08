weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Harz: „Kork & Bohne" in Quedlinburg: Café-Bar mit einzigartigem Konzept

Steven Schwarz und Marc Möser haben eine Nische für sich entdeckt und verfolgen mit ihrem „Kork & Bohne“ in Quedlinburg, das tagsüber Café und abends Bar ist, ein besonderes Konzept. Was Gäste hier erwartet.

Von Petra Korn Aktualisiert: 08.12.2025, 11:50
Haben in Quedlinburg „Kork & Bohne" eröffnet und betreiben das Café und die Bar gemeinsam: Steven Schwarz (l.) und Marc Möser.
Quedlinburg/MZ. - „Kork & Bohne“ – der Name ihrer kleinen Gastronomie nahe dem Rathaus in der Breiten Straße in Quedlinburg ist für die beiden Inhaber Steven Schwarz und Marc Möser Programm: „Tagsüber ist es Café, abends eine Bar“, sagt Marc Möser.