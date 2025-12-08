Der Weihnachtsmarkt der Vereine auf dem Kirchplatz in Wittenberg findet guten Zuspruch.

Was auf dem Weihnachtsmarkt der Vereine geboten wird

Wittenberg/MZ. - Angeschmiegt an die Wittenberger Stadtkirche präsentierte sich auch in diesem Jahr wieder der Wittenberger Weihnachtsmarkt der Vereine. Traditionell nutzte eine Vielzahl der Wittenberger Vereine unter Beachtung von zig Sicherheitsvorkehrungen die Gelegenheit, ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu präsentieren, gezielt für Unterstützung zu werben und gleichzeitig mit dem Verkauf verschiedener Waren die Vereinskasse aufzubessern.