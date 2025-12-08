Als regionales Gemeinschaftswerk wird ein großer Schwibbogen an einer Hausfassade auf dem Diest-Hof in Seyda eingeweiht. Was beim traditionellen Adventsmarkt noch los ist.

Am Giebel vom Haus „Waldblick“ des Diest-Hofes befindet sich ein großer Schwibbogen. Beim Adventsmarkt am Freitag ist er eingeweiht worden.

Seyda/MZ. - Das Haus „Waldblick“ auf dem Diest-Hof in Seyda trägt jetzt einen besonderen Schmuck. Denn anlässlich des Adventsmarkts am Freitagabend erfolgt dort die Einweihung eines großen Schwibbogens, der in der Advents- und Weihnachtszeit den Giebel ziert.