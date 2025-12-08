weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Tradition und neues Highlight am Diest-Hof: Großer „Hingucker" am Haus „Waldblick" eingeweiht – Adventsmarkt in Seyda begeistert Besucher

Tradition und neues Highlight am Diest-Hof Großer „Hingucker“ am Haus „Waldblick“ eingeweiht – Adventsmarkt in Seyda begeistert Besucher

Als regionales Gemeinschaftswerk wird ein großer Schwibbogen an einer Hausfassade auf dem Diest-Hof in Seyda eingeweiht. Was beim traditionellen Adventsmarkt noch los ist.

Von Frank Grommisch 08.12.2025, 11:00
Am Giebel vom Haus „Waldblick“ des Diest-Hofes befindet sich ein großer Schwibbogen. Beim Adventsmarkt am Freitag ist er eingeweiht worden. 
Am Giebel vom Haus „Waldblick" des Diest-Hofes befindet sich ein großer Schwibbogen. Beim Adventsmarkt am Freitag ist er eingeweiht worden.  Fotos: Frank Grommisch

Seyda/MZ. - Das Haus „Waldblick“ auf dem Diest-Hof in Seyda trägt jetzt einen besonderen Schmuck. Denn anlässlich des Adventsmarkts am Freitagabend erfolgt dort die Einweihung eines großen Schwibbogens, der in der Advents- und Weihnachtszeit den Giebel ziert.