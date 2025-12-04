Der als Ersatz für den verletzten Stammgoalie verpflichtete Allavena glänzte im Derby. Kapteinat hielt danach bereits zum dritten mal zu Null. Wer setzt sich beim Eishockey-Oberligisten auf Dauer durch?

Goalies der Saale Bulls duellieren sich auf hohem Niveau: Wie Nils Kapteinat auf den Konkurrenzkampf mit Daniel Allavena blickt

Nils Kapteinat behielt gegen die Herne Miners zum dritten Mal in dieser Saison eine weiße Weste.

Halle/MZ - Eines ist klar: Als Arbeitsloser auf der Bank zu sitzen, darauf hat kein Profisportler Lust. Das Jobsharing im Tor der Saale Bulls, die Arbeitsplatzteilungs mit Konkurrent Daniel Allavena nimmt Nils Kapteinat dennoch gelassen hin. „Es gibt keine feste Absprache. Es hängt immer davon ab, wer gerade besser drauf ist“, sagt er.