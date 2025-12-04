Lea Eßrich ist die neue Citymanagerin in Sangerhausen. Die 26-Jährige will frischen Schwung ins Zentrum bringen und hat erste Projekte für die Innenstadt gestartet.

Sangerhausen setzt auf frisches Citymanagement - Was Lea Eßrich bewegen will

Lea Eßrich ist die neue Citymanagerin der Berg- und Rosenstadt. Sie wird aber nicht nur an ihrem Schreibtisch zu finden sein.

Sangerhausen/MZ. - Sie hat sich beim Gewerbeverein und in den ersten Geschäften vorgestellt, war in Ausschüssen des Stadtrats und hat Kontakte zu Amtskollegen in anderen Städten geknüpft: Lea Eßrich, die neue Sangerhäuser Citymanagerin, ist die ersten Wochen in ihrem neuen Amt.