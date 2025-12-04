weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Neue Impulse für die Innenstadt: Sangerhausen setzt auf frisches Citymanagement - Was Lea Eßrich bewegen will

Neue Impulse für die Innenstadt Sangerhausen setzt auf frisches Citymanagement - Was Lea Eßrich bewegen will

Lea Eßrich ist die neue Citymanagerin in Sangerhausen. Die 26-Jährige will frischen Schwung ins Zentrum bringen und hat erste Projekte für die Innenstadt gestartet.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 04.12.2025, 16:25
Lea Eßrich ist die neue Citymanagerin der Berg- und Rosenstadt. Sie wird aber nicht nur an ihrem Schreibtisch zu finden sein.
Lea Eßrich ist die neue Citymanagerin der Berg- und Rosenstadt. Sie wird aber nicht nur an ihrem Schreibtisch zu finden sein. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Sie hat sich beim Gewerbeverein und in den ersten Geschäften vorgestellt, war in Ausschüssen des Stadtrats und hat Kontakte zu Amtskollegen in anderen Städten geknüpft: Lea Eßrich, die neue Sangerhäuser Citymanagerin, ist die ersten Wochen in ihrem neuen Amt.