Halles Kulturszene nimmt Abschied: Mit 91 Jahren ist die legendäre Tanzpädagogin, Künstlerin und Balletttänzerin Greti Emmer-Mosch in ihrem Zuhause in Halles Süden gestorben. Doch „Hoppel Poppel“ lebt weiter auf den Bühnen Deutschlands. Wer das Vermächtnis des Bühnen-Stars fortführt.

Greti Emmer-Mosch als Hase „Hoppel Poppel“: 1991 stand die gefeierte Tänzerin und Tanzpädagogin das letzte Mal in einer großen Produktion der von ihr gegründeten Revue auf der Bühne. Im Jahr 2000 ging es in kleinerer Besetzung endgültig auf Abschiedstour - nach 30 Jahren „Hoppel Poppel“-Revue.

Halle (Saale)/MZ. - Halles Kunst- und Kulturszene trauert um eine legendäre Bühnen-Persönlichkeit: Wie jetzt bekannt wurde, ist die bekannte Tanzpädagogin, Künstlerin und Balletttänzerin Greti Emmer-Mosch im Alter von 91 Jahren verstorben. Weithin bekannt geworden ist die Künstlerin vor allem durch die von ihr selbst entwickelte Figur „Hoppel Poppel“. Der quirlige Hase wurde für Generationen von Kindern zur Kultfigur der beliebten Kinder-Revue im Steintor-Varieté Halle.