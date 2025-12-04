Christopher Weihrauch holt sich den Wochensieg. Vor dem Hinrundenfinale führen weiter der Lauchaer Lucas Hoffmann sowie bei den Teams drei Damen.

Naumburg/hbo. - Christopher Weihrauch aus Lossa hat die 15. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 38-jährige Fernmeldemonteur, der für Nebra und Lossa noch im Alt-Herren-Bereich kickt, erreichte als Einziger der diesmal 356 Tipper 17 Punkte. Für Weihrauch ist es der erste Tagessieg. Im Juni hatte er mit Stefan Bärhold aber die Gesamtwertung der Teams gewonnen.

Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin unseres Tippspiels erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. In dieser Wertung liegt weiterhin der Lauchaer BSC-Kicker Lucas Hoffmann allein vorn.

Resultate/Christopher Weihrauchs Tipps

Schönburg/Possenhain-Leißling – Freyburg II/Gleina 4:1/2:1

Bad Bibra/Saubach – VSG Löbitz 3:0/3:0

FC ZWK Nebra II – Balgstädt/Laucha II 4:1/2:0

SC Naumburg – Blau-Weiß Farnstädt 0:2/0:2

SSC Weißenfels II –FC RSK Freyburg 3:0/0:1

SV Kelbra – BSC 99 Laucha 2:0/2:0

SV Kretzschau – Blau-Weiß Bad Kösen 2:5/0:3

FC ZWK Nebra – 1. FC Zeitz II 1:0/1:0

VfB Großgörschen – Nessa/Teuchern 0:3/1:2

SSC Weißenfels III – Grün-Weiß Langendorf 0:1/1:0

Stand der Gesamtwertung

1. Lucas Hoffmann (Laucha) 120

2. Axel Böttger (Wetzendorf) 118

3. Bernd Lehwald (Freyburg) 117

3. Hildegard Haller (Gernstedt) 117

5. Claudia Seifarth (Naumburg) 115

5. Roland Hinze (Gleina) 115

5. Stefan Bärhold (Lossa) 115

8. Ralf Nebe (Freyburg) 114

9. Juliane Gorn (Freyburg) 112

9. Martin Schumann (Freyburg) 112

9. Matthias Meissner (Laucha) 112

9. Heiko Richter (Hassenhausen) 112

Das beste Team der Gesamtwertung ist weiterhin „Becherovka16“ – das sind Claudia Seifarth, Heike Knörrich und Peggy Beier (Naumburg/Freyburg) – mit 109,33 Zählern im Schnitt. Auf dem zweiten Platz folgen die „Bad Boys“ aus Lossa, nämlich Stefan Bärhold und Christopher Weihrauch, mit 109 Punkten. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.